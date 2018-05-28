В Германии заблокировали 28 белорусских номеров за мошеннические звонки

Федеральное сетевое агентство Германии получило несколько сотен жалоб на звонки с белорусских номеров. Об этом сообщает Belmir.by со ссылкой на пресс-релиз ведомства.



Фото: Reuters

После первой же трели такие звонки обрывались. Набрав номер из списка пропущенных вызовов, немецкие абоненты попадали на автоответчик, который что-то говорит на непонятном языке. Каждая минута такого «разговора» обходилась в несколько евро.

Пользователи не понимали, что звонят за рубеж, а не на номер во внутренней сети Германии. Дело в том, что первые цифры белорусских номеров 00375 очень похожи на код Саксонии — 0375.

По итогам обращений потребителей Федеральное сетевое агентство запретило мобильным операторам в стране взимать с абонентов плату за исходящие звонки на 28 белорусских телефонных номеров, перечисленных в отдельном списке .

Если кому-то из клиентов уже пришел счет за эти вызовы, он не обязан его оплачивать. Если счет уже оплачен, гражданам рекомендуют обратиться в контакт-центр своего оператора связи для возврата денег.

В Германии такие обманные вызовы — не редкость. С октября по декабрь 2017-го зарегистрирована 61 тысяча жалоб, а с января по апрель 2018-го — около 8 тысяч. Федеральное сетевое агентство предписало операторам связи при вызове определенных номеров бесплатно озвучивать клиентам информацию о стоимости звонка.