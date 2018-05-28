Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть

Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, отправляемые за пределы ЕАЭС, повышаются с 1 июня.

Информация об этом изложена в постановлении белорусского Совмина от 28 мая.

Пошлина на сырую нефть увеличивается на $13,3 (до $131,8) за 1 т, на прямогонный бензин – на $7,3 (до $72,4).

Цена за экспорт товарных бензинов, дизельного топлива, бензола, ксилолов, толуола, смазочных масел увеличится на $4 и составит $39,5.

В предыдущий раз ставки экспортных пошлн на нефть повышались 1 мая.