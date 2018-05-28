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Егор Мещеряков: баскетбольный сезон был сложным, очень насыщенным и интересным

29.05.2018 15:08 — Разное | ОНТ  
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Как играют «Цмокі»? В чемпионате Беларуси не оставляет никому шансов: клуб десятый раз выиграл турнир. В финальной серии «Цмокі» не дали «Борисфену» победить ни разу – 3:0. Стабильность, результативность, уверенность – так бы в международных турнирах. Огорчить может лишь одно – оформить чемпионство пришлось не дома, а в гостях – в Могилёве.

Спортивный директор баскетбольного клуба «Цмокі-Минск»» – Егор Мещеряков присоединяется к нам. Егор, сезон для «Цмоков» получился сложным?

– Конечно, однозначно сложным, очень насыщенным и интересным. Команда выступала на многих фронтах. Может быть, незаурядный болельщик не понимал, где какая команда, где какие «Цмокі» играют, потому что резервная команда (помимо чемпионата Беларуси) играла в балтийской Лиге, основной состав боролся за Лигу чемпионов, потом была Лига ВТБ, кубок Европы «ФИБА». «Цмокі» впервые пробились в новом соревновании в плей-офф. Сезон действительно был насыщенный и интересный.

Главные плюсы: что удалось команде? И как этот сезон повлияет на результаты в будущем?

– Команде удалось держать в напряжении болельщиков в течение всего сезона: до последней минуты регулярного чемпионата Лиги ВТБ, до последней минуты игры против «Зенита» из Санкт -Петербурга. 12 мая мы ещё имели шансы на плей-офф, когда вернулись в игру, оставалось всего два очка, чтобы спасти матч. К сожалению, последняя минута не получилась и зона плей-офф в Лиге ВТБ осталась недосягаемой. Тем не менее получилось в этом году воспитать резерв. Такие ребята, как Беленков, Салаш, Рубинштейн – они получали очень много игровой практики. Мы показали, что у нас есть молодёжь, мы её развиваем, и она способна решать самые серьёзные задачи.

 
Теги: Минск
 
 
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​Как играют «Цмокі»? В чемпионате Беларуси не оставляет никому шансов: клуб десятый раз выиграл турнир. В финальной серии «Цмокі» не дали «Борисфену» победить ни...
 
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