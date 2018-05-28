Официально учения МЧС были назначены на сегодня, 29 мая 2018 года в 11.00, но на то ведь и нештатная ситуация, чтобы образоваться в неурочное время. Ровно через полчаса после времени "Ч" из окна седьмого этажа появился дымок... Тут уже стало даже интересно - ну и где же помощь?



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55930.php

Читать полностью в источнике с фото:





Ближайшая пожарная часть - в нескольких километрах, прибывают, оценивают ситуацию, разворачиваются, и приступают к спасению людей. Через минуту - автолестница Магирус пытается развернуться и припарковаться максимально удобно. Но это потому, что с утра тут охрана "разгоняет" автомобили, которые нет-нет, да и норовят втиснуться прямо в развивающееся действо "ну мне же на минуточку...".

Пешеходы совершенно не смущены - они стремятся по своим делам мимо взмыленных спасателей, которые на жаре пытаются спасти какого-то нерасторопного пострадавшего, оставшегося где-то там, в дыму... Дым, к слову, самый что ни на есть настоящий, разве что безвредный. Но в нём ни зги не видно, как и при реальном пожаре. Именно дым, а не огонь, становится причиной многочисленных трагедий, а значит нужно учиться в ситуации, максимально приближенной к реальности.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55930.php

Читать полностью в источнике с фото:





Куда уж реальнее... Прохожие стоят задрав головы, снимают всё на мобильные телефоны, представители СМИ мечутся с камерами, пытаясь ухватить самое интересное. Мамочка с ребёнком стоят у самой опасной зоны, говорят, что совсем не страшно. Плохо. Должно быть страшно, и вместо шоу для малыша, самое время объяснить как правильно действовать в подобных случаях, раз уж стали невольным свидетелем учений. Это совет для родителей, конечно. В следующий раз ваш ребёнок, завидев дымок, будет знать, что это весело. А должен немедленно принять доступные меры. Но откуда он это знает, ему же мама показывает шоу. Ну да ладно, отклонились.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55930.php

Читать полностью в источнике с фото:





После спасения вводные сыплются одна за другой - то дополнительно проверить этаж, то оказать помощь по извлечению из колодца человека, то приступить к поиску дополнительного источника воды.