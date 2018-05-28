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Беларусь увязывает цены на бензин с российскими. В РФ они резко выросли
29.05.2018 15:10 — Разное | Виртуальный Брест
В России резко выросли цены на бензин. За неделю топливо там подорожало почти на один российский рубль (около 3 копеек в пересчете). Об этом со ссылкой на данные Московской топливной ассоциации сообщает «
К примеру, цены на бензин на московских автозаправках за неделю с 21 по 27 мая выросли на 88−90 копеек. При этом стоимость топлива марки АИ-92 увеличилась на 90 копеек — до 42,21 рубля за литр (1,36 рубля), а цена на бензин марки АИ-95 прибавила 88 копеек и достигла 45,5 рубля (1,47 рубля). Если сравнивать с Беларусью, то на 29 мая у нас АИ-92 и АИ-95 стоят 1,29 и 1,37 рубля соответственно.
С учетом того, что
Напомним, накануне председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко рассказал, что при нынешних мировых ценах на нефть автомобильное топливо в Беларуси
«Наша стратегия остается прежней: соответствие стоимости нефтепродуктов и стоимости барреля нефти. Стоимость барреля нефти достигла $ 80. Действующий уровень цен нефтепродуктов на внутреннем рынке значительно отстает от новой стоимости барреля», — отметил Игорь Ляшенко.
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В России резко выросли цены на бензин. За неделю топливо там подорожало почти на один российский рубль (около 3 копеек в пересчете). Об этом со ссылкой на данные...
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