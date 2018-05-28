ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси предлагается ужесточить контроль за тарифами естественных монополий

29.05.2018 15:10 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси предлагается ужесточить контроль за тарифами естественных монополий. Об этом министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович сообщил сегодня на международной конференции "Антимонопольное регулирование в странах ЕАЭС: основные тренды и практика правоприменения", передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55923.php

В Беларуси предлагается ужесточить контроль за тарифами естественных монополий

"Сегодня идет работа над законопроектом о естественных монополиях. Он предусматривает ужесточение контроля за формированием стоимости услуг субъектов естественных монополий и повышение прозрачности тарифообразования", - сказал Владимир Колтович.

Подготовлена новая редакция закона о государственном регулировании торговли и общественного питания, которая тоже содержит конкурентные нормы. Планируется внесение изменений в закон о госзакупках.

Владимир Колтович напомнил, что 3 августа вступает в силу новая редакция закона о противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции. Он обратил внимание, что этот закон отвечает требованиям законодательства Евразийского экономического союза, его принятие объясняется в том числе желанием Беларуси гармонизировать подходы по антимонопольному регулированию в странах ЕАЭС.

Основные новшества закона: конкретизированы методы для установления факта монопольно высокой или низкой цены, внедрены нормы, позволяющие противостоять диктату одного или нескольких покупателей на рынке (монопсоническому положению), гармонизированы подходы с ЕАЭС по запретам на картельные соглашения. Кроме того, детализирован перечень форм недобросовестной конкуренции, введены запреты на действия, которые приводят или могут привести к ограничению конкуренции. Предусмотрены превентивные и разъяснительные меры, вводятся понятия "предупреждение" и "предостережение". Это поможет предприятиям исправлять ошибки и не нести сурового наказания. "Главное - не наказание, а понимание предприятием, как себя вести на рынке, не нарушая права конкурентов", - добавил Владимир Колтович.

Новой редакцией закона также установлен отдельный процессуальный порядок рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства, расширена сфера действия закона в отношении некоммерческих организаций.

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси предлагается ужесточить контроль за тарифами естественных монополий. Об этом министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович...
 
Новости дня
Новости разные
 
Чиновников накажут штрафом за антиконкурентные действия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.05.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика