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"Орлёнок" будет работать на базе Бешенковичской гимназии

29.05.2018 — Разное | Зара (Бешенковичи)  
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Дети всегда с нетерпением ждут лета, каникул, а, следовательно, и возможности больше времени проводить с друзьями, загорать, купаться. Как и в прошлом году, загородный оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием "Орлёнок" летом 2018 года будет работать на базе Бешенковичской гимназии-интерната.

   По словам начальника отдела образования, спорта и туризма райисполкома С. Л. Солохо, планируется организовать его работу в три смены: с 24 июня по 11 июля, с 15 июля по 1 августа и с 5 по 22 августа. В этот оздоровительный сезон в "Орлёнке" смогут отдохнуть 100 девчонок и мальчишек. За 18 дней они получат заряд хорошего настроения, огромное количество незабываемых впечатлений в кругу единомышленников. Ребята примут участие в тематических днях, концертах, спортивных мероприятиях. У них не будет ни одной свободной минуты!
     Родительская доплата за путёвки в лагерь составляет: для детей 6-10 лет – 179,32 руб., 11-13 лет – 190,30 руб., 14-17 лет – 197,50 руб. Более полную информацию можно получить в отделе образования, спорта и туризма по номеру 8(02131) 4-14-98.

 
 
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Дети всегда с нетерпением ждут лета, каникул, а, следовательно, и возможности больше времени проводить с друзьями, загорать, купаться. Как и в прошлом году,...
 
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