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Об удалении тополей на ул. Черняховской в Бешенковичах

29.05.2018 — Разное | Зара (Бешенковичи)  
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Как сообщили в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома, в среду, 30 мая 2018 года, в 14 часов 30 минут  состоится собрание с общественностью по вопросу планируемого удаления тополей в количестве восьми штук. Встреча пройдёт по адресу: г. п. Бешенковичи, ул. Черняховского, возле д. 7.
   Заявление на удаление восьми тополей поступило в Бешенковичский районный исполнительный комитет от УП "ВояжТрансЛогистик".
   Основание для удаления: ветхость тополей, которые могут обрушиться на здание и принести значительный материальный ущерб собственникам здания.
   Ответственный за проведение собрания — отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома. Контактный телефон — 4-80-21.
 
 
 
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Как сообщили в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома, в среду, 30 мая 2018 года, в 14 часов 30 минут  состоится собрание с...
 
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