|
Об удалении тополей на ул. Черняховской в Бешенковичах
29.05.2018 — Разное | Зара (Бешенковичи)
Как сообщили в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома, в среду, 30 мая 2018 года, в 14 часов 30 минут состоится собрание с общественностью по вопросу планируемого удаления тополей в количестве восьми штук. Встреча пройдёт по адресу: г. п. Бешенковичи, ул. Черняховского, возле д. 7.
Заявление на удаление восьми тополей поступило в Бешенковичский районный исполнительный комитет от УП "ВояжТрансЛогистик".
Основание для удаления: ветхость тополей, которые могут обрушиться на здание и принести значительный материальный ущерб собственникам здания.
Ответственный за проведение собрания — отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома. Контактный телефон — 4-80-21.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщили в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома, в среду, 30 мая 2018 года, в 14 часов 30 минут состоится собрание с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)