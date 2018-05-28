В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Об удалении тополей на ул. Черняховской в Бешенковичах Как сообщили в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома, в среду, 30 мая 2018 года, в 14 часов 30 минут состоится собрание с...

Как сообщили в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома, в среду, 30 мая 2018 года, в 14 часов 30 минут состоится собрание с общественностью по вопросу планируемого удаления тополей в количестве восьми штук. Встреча пройдёт по адресу: г. п. Бешенковичи, ул. Черняховского, возле д. 7.Заявление на удаление восьми тополей поступило в Бешенковичский районный исполнительный комитет от УП "ВояжТрансЛогистик".Основание для удаления: ветхость тополей, которые могут обрушиться на здание и принести значительный материальный ущерб собственникам здания.Ответственный за проведение собрания — отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома. Контактный телефон — 4-80-21.