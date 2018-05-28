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Чиновников накажут штрафом за антиконкурентные действия

29.05.2018 15:09 — Разное | Ежедневник  
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Чиновников накажут штрафом за антиконкурентные действия

В Беларуси будет введена административная ответственность госслужащих за антиконкурентные действия. Соответствующий законопроект уже подготовлен.

Как сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, МАРТ прекрасно понимает, что предложенная норма встретит жесткое неприятие при согласовании законопроекта в различных министерствах. Однако лучшего инструмента для того, чтобы заставить чиновников принимать решения в соответствии с нормами конкуренции нет. Поэтому МАРТ будет всячески содействовать принятию законопроекта.

Владимир Колтович отметил, что бизнес все больше доверяет антимонопольной политике министерства. Об этом свидетельствует и статистика работы комиссии МАРТ по рассмотрению антимонопольных дел.

Так в 2016 году комиссия рассмотрела только одно дело. В 2017 году их было уже 91, а в первом квартале 2018 - уже 24.

 
 
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В Беларуси будет введена административная ответственность госслужащих за антиконкурентные действия. Соответствующий законопроект уже подготовлен.
 
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