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Тренер Сергей Бебешко вместе с БГК остаётся непобедимым в чемпионате Беларуси по гандболу
БГК – чемпион снова! СКА – снова второй. Напряжённым финалом закончился бескомпромиссный турнир. Сергей Соболь видел всё это в спорткомплексе «Виктория» в Бресте. И выходит с нами на связь.
Сергей, гандбольный чемпионат был интересным?
Подробности – в видеоинформации
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БГК – чемпион снова! СКА – снова второй. Напряжённым финалом закончился бескомпромиссный турнир. Сергей Соболь видел всё это в спорткомплексе «Виктория» в...
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