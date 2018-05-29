Международное благотворительное общественное объединение «София» оказало помощь отделению круглосуточного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, расположенном в деревне Дикево.
фото Елены АНАНИЧ.
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