«София» оказало помощь отделению круглосуточного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов

Публикации

Працы школьных аздараўленчых лагераў была прысвечана спецыяльная нарада Кожны год у час летніх канікул на базе навучальных устаноў раёна працуюць школьныя аздараўленчыя лагеры. ...

Включите фары: акция «Внимание- дети» В связи с окончанием учебного года и началом летних каникул для привлечения внимания к безопасности ...

О предупреждении несчастных случаев на производстве при выполнении работ по заготовке кормов По оперативным данным Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь (далее ...

Готовимся к проведению выпускного? Соблюдаем законодательство! Наступает июнь, и будущие выпускники с их родителями готовятся к проведению выпускных вечеров. На родительских собраниях ...