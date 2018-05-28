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С 31 мая устанавливается запрет на лов сома обыкновенного

29.05.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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С 31 мая устанавливается запрет на лов сома обыкновенного

С 31 мая по 1 июля на территории Гродненской области  устанавливается строгий запрет на вылов сома обыкновенного. Добыча его во время действия запрета грозит крупными штрафами до 300 рублей за одну особь. Период запрета на ловлю сома связан с нерестом рыбы, который наступает после того, как температура водоема прогреется до 16 градусов. При его случайном вылове необходимо сразу же выпустить рыбу живой в воду.

За нарушение запрета на вылов данного вида рыбы придется сильно раскошелиться – штраф за каждую особь сома обыкновенного составляет 12 БВ (294 рубля). Кроме этого придётся заплатить штраф в размере до 50 БВ.

Если Вы стали свидетелем нарушения природоохранного законодательства не проходите мимо, звоните на телефон горячей линии Волковысской МРИ ОЖ и РМ. 8 01512 25000 (25112).

Заместитель начальника инспекции Андрей Белов

 
 
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С 31 мая по 1 июля на территории Гродненской области  устанавливается строгий запрет на вылов сома обыкновенного. Добыча его во время...
 
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