Только статистика: британка зарабатывает, побеждая в конкурсах репостов

Жительница Великобритании Хэйли Киннейрд зарабатывает солидные суммы, просто участвуя в конкурсах репостов. Она уже выиграла ноутбук, встречу с поп-звездой и другие призы на общую сумму в 10 тысяч фунтов. Технически это совсем несложно: женщина участвует в таком количестве конкурсов, что определенный процент побед статистически неизбежен, рассказывает Medialeaks.ru .



Хэйли со своими детьми, Райсом и Эбби. Изображение: metro.co.uk

Хэйли Киннейрд, 36-летняя женщина из небольшого города Колчестер (графство Эссекс к северо-востоку от Лондона), участвует и побеждает в конкурсах репостов в соцсетях почти так же долго, как существуют соцсети. И за это время она выиграла огромное количество призов — как денежных, так и в виде разных полезных вещей. Их общую стоимость Хэйли оценивает в 10 тысяч фунтов (более 26 тысяч белорусских рублей по курсу). Для такого результата она каждый вечер уделяет по два-три часа поиску новых конкурсов.

По словам Хэйли, в основном она участвует в обычных конкурсах репостов, в которых проще всего получить шанс на победу. И всё же регулярный поиск подходящих постов женщина сравнивает с полноценной работой.

«В основном я участвую в конкурсах в твиттере и в фейсбуке. Достаточно лайкнуть или поделиться постом, и ты участвуешь. Это занимает меньше секунды, так что выделяя себе под это пару часов в день, я могу набирать где-то по 500 конкурсов», — говорит женщина.

Увлечение розыгрышами призов началось у Хэйли еще в 2006 году, когда её старший сын Райс был еще совсем маленьким (сейчас ему 11, а его младшей сестре, Эбби, 9). Она прочитала в журнале историю человека, выигравшего несколько тысяч фунтов в онлайн-конкурсе, и решила сама попробовать в них участвовать. Когда у Хэйли выдался спокойный день на работе, она зашла в интернет и приняла участие в нескольких сотнях онлайн-конкурсов. После этого она несколько недель почти не вспоминала о них.

«Я об этом потом особо не думала, — вспоминает она. — Просто записалась везде, где могла, за один день, а дальше уже не пыталась. Прошел где-то месяц, я решила, что ничего не выиграла. Но потом в дверь постучали. Это был почтальон, который доставил огромный детский шезлонг, который стоил фунтов сто».

Сначала Хэйли даже подумала, что почтальон ошибся дверью, но он объяснил, что это приз, который она выиграла в одном из конкурсов. По словам женщины, шезлонг ей очень пригодился — ее сын был как раз в том возрасте, когда было удобно его там качать.



Призы Хэйли с некоторых конкурсов — ноутбук и билеты на музыкальный фестиваль. Изображение: metro.co.uk

После этого женщина начала присоединяться к новым конкурсам каждый день. Она прочёсывала соцсети и следила за сайтом Prize Finder, на котором каждый день появляется список розыгрышей призов в интернете. Сетью дело не ограничилось — Хэйли много раз участвовала в радиовикторинах. На одной только радиостанции Heart FM она выиграла 15 раз — она предполагает, что ведущим просто нравится её имя.

Когда Хэйли лайкает и репостит активнее всего, она успевает присоединиться к пяти сотням конкурсов в день. Даже если шанс выиграть в каждом из них очень низок, суммарно получается, что вероятность победить хотя бы в одном из конкурсов довольно высока. По подсчетам Хэйли, при максимальном темпе работы стоимость призов, которые она выигрывает за месяц, доходит до 500 фунтов (1 337 белорусских рублей).

Среди самых дорогостоящих призов, которые она получала, Хэйли называет купон на одежду на 200 фунтов, ноутбук за 400 фунтов, билеты на концерты, украшения и игрушки. А в одном конкурсе она выиграла возможность встретиться с поп-исполнителем Питером Андре на Лондонской неделе моды.



Хэйли и Питер Андре. Изображение: metro.co.uk

За годы участия в розыгрышах у Хэйли появились свои предпочтения среди них. Она старается не делиться постами о розыгрышах того, что ей не нужно, и никогда не участвует в розыгрышах еды: она очень привередлива в выборе пищи и не хочет выигрывать то, от чего сама откажется, а другим это могло быть нужно.

Постепенно женщина нашла единомышленников, и сейчас ведёт группу в фейсбуке, члены которой помогают друг другу отслеживать разные конкурсы и не пропустить сообщения о выигрыше. Сейчас в ней состоит уже 4000 человек, многие из которых следуют примеру Хэйли.