​Белорусские таможенники готовятся к встрече спортсменов и болельщиков II Европейских игр

Сотрудники сейчас активно подтягивают знание иностранного. Само ведомство совершенствует технологию таможенного оформления, которая поможет сократить очереди на границе.

По самым скромным подсчётам, во время спортивных соревнований Беларусь посетит более 30 тысяч туристов. Причём многие воспользуются безвизовым режимом. Иностранным болельщикам достаточно будет предъявить билет на II Европейские игры.

Только за последние четыре месяца границу пересекли почти три миллиона автомобилей, задекларировано более 40 миллионов тонн товаров. А на заполнение документов в среднем у каждого уходит не более десяти минут.