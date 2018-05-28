At first i thought he was wearing the heels pic.twitter.com/GSqurm3AcE — cj Fentroy (@Boom_likean808) 24 мая 2018 г.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Оптическая иллюзия с «пересаженными» головами взорвала соцсети Снимок, взбудораживший людей, разместил в Twitter пользователь с ником cj Fentroy. На фото изображены два человека. Сперва может показаться, что мужчина, одетый в...

Снимок, взбудораживший людей, разместил в Twitter пользователь с ником cj Fentroy. На фото изображены два человека. Сперва может показаться, что мужчина, одетый в женскую одежду, обнимает девушку на стуле.— подписал фотографию cj Fentroy.Публикация озадачила интернет-пользователей и за пять дней собрала 45 тысяч репостов и 100 тысяч лайков. Многие не могли разобраться, кто есть кто на снимке, однако один из пользователей разместил в комментариях, где обведены контуры обоих людей.