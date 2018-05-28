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Оптическая иллюзия с «пересаженными» головами взорвала соцсети
29.05.2018 16:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Снимок, взбудораживший людей, разместил в Twitter пользователь с ником cj Fentroy. На фото изображены два человека. Сперва может показаться, что мужчина, одетый в женскую одежду, обнимает девушку на стуле.
«Сначала я подумал, что он носит каблуки», — подписал фотографию cj Fentroy.
Публикация озадачила интернет-пользователей и за пять дней собрала 45 тысяч репостов и 100 тысяч лайков. Многие не могли разобраться, кто есть кто на снимке, однако один из пользователей разместил в комментариях
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Снимок, взбудораживший людей, разместил в Twitter пользователь с ником cj Fentroy. На фото изображены два человека. Сперва может показаться, что мужчина, одетый в...
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