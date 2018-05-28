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ГКСЭ: эксперты устанавливают техническую причину взрыва на заводе в Королев Стане
29.05.2018 16:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Тем временем по факту данного ЧП продолжается расследование.
Следователи и специалисты ГКСЭ во время осмотра места инцидента обнаружили и изъяли фрагменты проводников, обугленной древесины с возможным наслоением горюче-смазочных материалов, пробы готовой продукции. По постановлению следствия эксперты проводят комплекс экспертиз: пожарно-техническую, взрывотехническую, строительно-техническую, экспертизу нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов.
— Эксперты должны установить техническую причину и обстоятельства происшествия, химический состав изъятого вещества и момент возникновения пожара, — рассказала sb.by официальный представитель Центрального аппарата ГКСЭ Оксана Летко. — Для этого сейчас проводится объемная работа.
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Тем временем по факту данного ЧП продолжается расследование. Следователи и специалисты ГКСЭ во время осмотра места инцидента обнаружили и изъяли...
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