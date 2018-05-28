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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты‍ с 1 июня Фото: БЕЛТА ...

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть повысится со 118,5 до 131,8 доллара за 1 тонну. Пошлина на прямогонный бензин вырастет с 65,1 до 72,4 доллара за 1 тонну, на товарные бензины — с 35,5 до 39,5 доллара за 1 тонну.Начиная с первого дня лета пошлина на легкие и средние дистилляты будет составлять 39,5 доллара за 1 тонну (ранее — 35,5 доллара). Аналогичная пошлина будет применяться к дизтопливу, бензолу, толуолу, ксилолам, смазочным и прочим маслам.Последний раз экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты