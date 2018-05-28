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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь сожалеет о решении Украины отозвать своих представителей в СНГ, Киев должен взвесить все за и против выхода из Содружества – Макей ФОТО: Белта Мы обсуждали вопросы взаимодействия в рамках СНГ, но этот вопрос (о членстве Украины в СНГ – sb.by) остался открытым, он подлежит обсуждению, сказал...

Мы обсуждали вопросы взаимодействия в рамках СНГ, но этот вопрос (о членстве Украины в СНГ – sb.by) остался открытым, он подлежит обсуждению, сказал Макей.», - отметил глава МИД Беларуси.», - заявил министр.По его словам. это важные и чувствительные вопросы, связанные с миграцией, визовым режимом, образованием, здравоохранением, пенсионным обеспечением и иными важными аспектами.», - сказал глава внешнеполитического ведомства.», - подчеркнул Макей.В свою очередь Сергей Лавров заявил, что полностью поддерживает оценки белорусского коллеги, участие в тех или иных объединениях – суверенное право Украины.», - сказалЕсли все, что происходит с участием России, рассматривается через антироссийскую, русофобскую призму – мы здесь ничего поделать не можем, отметил он.Но мы заинтересованы во взаимодействии со всеми странами которые создавали СНГ, потому что от этого напрямую зависит решение многих вопросов, касающихся жизни наших граждан, подытожил глава МИД России.