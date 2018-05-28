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Беларусь сожалеет о решении Украины отозвать своих представителей в СНГ, Киев должен взвесить все за и против выхода из Содружества – Макей

29.05.2018 16:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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ФОТО: Белта

Мы обсуждали вопросы взаимодействия в рамках СНГ, но этот вопрос (о членстве Украины в СНГ – sb.by) остался открытым, он подлежит обсуждению, сказал Макей.

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«Могу высказать наше отношение. Конечно, это суверенное право Украины - отозвать своих представителей из уставных органов СНГ. Мы обратили внимание, что в последнее время Украина не принимала участия в заседаниях СНГ на высоком, высшем уровнях. Мы сожалеем об этом», - отметил глава МИД Беларуси.

«Мы не сможем заставить Украину как суверенное государство, и не собираемся этого делать, действовать в том или ином направлении. Но Украина сегодня является участницей ряда важных договоренностей. Соглашений, которые были заключены в рамках СНГ. Она неотъемлемая часть договорно-правовой базы СНГ», - заявил министр.

По его словам. это важные и чувствительные вопросы, связанные с миграцией, визовым режимом, образованием, здравоохранением, пенсионным обеспечением и иными важными аспектами. 

«Поэтому наши украинские партнеры должны взвесить за и против и определиться, что им будет выгоднее в перспективе – оставаться участниками соглашения или нет», - сказал глава внешнеполитического ведомства.

«Я могу лишь сказать, что мы очень сожалеем об этом решении, потому 

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что с нашей точки зрения СНГ было, есть и остается хорошей площадкой для проведения дискуссий по всему спектру вопросов нашего сотрудничества», - подчеркнул Макей. 

В свою очередь Сергей Лавров заявил, что полностью поддерживает оценки белорусского коллеги, участие в тех или иных объединениях – суверенное право Украины.

«Иногда в действиях наших украинских соседей здравый смысл и забота о собственных гражданах становятся заложником русофобской линии, делаются заявления о том, что необходимо разорвать дипломатические отношения без всякой заботы о тех сотнях тысяч и миллионах украинцев, которые работают на территории России, делаются заявления о выходе из СНГ», - сказал Лавров.

Если все, что происходит с участием России, рассматривается через антироссийскую, русофобскую призму – мы здесь ничего поделать не можем, отметил он. 

Но мы заинтересованы во взаимодействии со всеми странами которые создавали СНГ, потому что от этого напрямую зависит решение многих вопросов, касающихся жизни наших граждан, подытожил глава МИД России.


 
 
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ФОТО: Белта Мы обсуждали вопросы взаимодействия в рамках СНГ, но этот вопрос (о членстве Украины в СНГ – sb.by) остался открытым, он подлежит обсуждению, сказал...
 
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