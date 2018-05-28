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МАРТ предлагает ввести административную ответственность государственных служащих за антиконкурентные действия
29.05.2018 16:16 — Разное | Беларусь Сегодня
По словам министра антимонопольного регулирования и торговли, уже готов проект нормативного правового акта, который предусматривает административную ответственность госорганов и госслужащих за антиконкурентные действия. «Понимаю, что эта норма с трудом будет проходить согласование, но мы не видим лучшего инструмента быстрого повышения уровня знаний чиновников при принятии решений в соответствии с нормами о конкуренции», - заявил Владимир Колтович.
В нашей стране работает комиссия Министерства антимонопольного регулирования и торговли по рассмотрению антимонопольных дел. В 2016-м этой комиссией было рассмотрено лишь одно дело о конкуренции, а за 2017-й - 91 дело.
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МАРТ предлагает ввести административную ответственность государственных служащих за антиконкурентные действия
По словам министра антимонопольного регулирования и торговли, уже готов проект нормативного правового акта, который предусматривает административную...
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