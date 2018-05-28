В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МАРТ предлагает ввести административную ответственность государственных служащих за антиконкурентные действия По словам министра антимонопольного регулирования и торговли, уже готов проект нормативного правового акта, который предусматривает административную...

По словам министра антимонопольного регулирования и торговли, уже готов проект нормативного правового акта, который предусматривает административную ответственность госорганов и госслужащих за антиконкурентные действия., - заявил Владимир Колтович.В нашей стране работает комиссия Министерства антимонопольного регулирования и торговли по рассмотрению антимонопольных дел. В 2016-м этой комиссией было рассмотрено лишь одно дело о конкуренции, а за 2017-й - 91 дело.