|
Биржа: доллар и российский рубль на торгах 29 мая подорожали, а евро подешевел
29.05.2018 16:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Доллар укрепился на BYN0,019 и сейчас стоит BYN2,0207.
Евро ослаб на BYN0,0077 — до BYN2,3389.
А российский рубль потяжелел на BYN0,0048 и теперь оценивается в BYN3,2261 за сотню.
На
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
официальном сайте БВФБ. Доллар укрепился на BYN0,019 и сейчас стоит BYN2,0207. Евро ослаб на BYN0,0077 — до BYN2,3389. А российский рубль потяжелел на BYN0,0048 и теперь...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)