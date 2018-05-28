|
В Минске девочка застряла в детской горке. Выезжали спасатели
29.05.2018 16:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Спасатели, незамедлительно выбывшие на место инцидента, установили, что девочка 2011 года рождения, играя на детской площадке, просунула голову между деревянными элементами горки и застряла.
При помощи специального инструмента сотрудники МЧС вызволили ребенка. Девочка не пострадала, проинформировали в
Фото:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спасатели, незамедлительно выбывшие на место инцидента, установили, что девочка 2011 года рождения, играя на детской площадке, просунула голову между...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)