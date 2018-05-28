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Лавров: нас тревожит активизация деятельности НАТО
29.05.2018 16:16 — Разное | Беларусь Сегодня
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Министр иностранных дел России заявил о неконструктивности позиции НАТО, деятельность которой в Прибалтике и Польше не может не беспокоить.
«У нас общий интерес к тому, чтобы развивать равноправные, взаимовыгодные отношения и с Европейским Союзом, и в рамках диалога с Североатлантическим альянсом, однако нас тревожит активизация деятельности НАТО, которую в последнее время мы наблюдаем в непосредственной близости от наших границ, прежде всего в Прибалтике и Польше», - сказал Лавров на совместной пресс-конференции после переговоров с Владимиром Макеем.
«Наша позиция, как и позиция Республики Беларусь, о чем сегодня было подтверждено на встрече с Президентом Александром Лукашенко, остается неизменной: такие действия по одностороннему развитию военной инфраструктуры, одностороннему развертыванию сил и средств вблизи наших границ являются деструктивными, подрывают доверие и взаимопонимание в Европе и ведут к фрагментации европейского пространства безопасности», - отметил российский министр.
По его словам, стороны условились добиваться того, чтобы эти отношения выправлялись в соответствии с теми политическими документами, которые принимались на высшем уровне в конце эпохи холодной войны в 90-е годы.
Главы МИД обсудили также вопросы урегулирования ситуации в Украине и Сирии, иранскую ядерную программу, ситуацию на Корейском полуострове, взаимодействие в рамках ООН, ОБСЕ, Шанхайской организации сотрудничества.
Сегодня же Лавров выступит перед слушателями и профессорско-преподавательским составом Академии управления при Президенте.
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ФОТО: БЕЛТА Министр иностранных дел России заявил о неконструктивности позиции НАТО, деятельность которой в Прибалтике и Польше не может не беспокоить. «У...
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