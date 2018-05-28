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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лавров: нас тревожит активизация деятельности НАТО ФОТО: БЕЛТА Министр иностранных дел России заявил о неконструктивности позиции НАТО, деятельность которой в Прибалтике и Польше не может не беспокоить. «У...

Министр иностранных дел России заявил о неконструктивности позиции НАТО, деятельность которой в Прибалтике и Польше не может не беспокоить.», - сказална совместной пресс-конференции после переговоров с Владимиром Макеем.», - отметил российский министр.По его словам, стороны условились добиваться того, чтобы эти отношения выправлялись в соответствии с теми политическими документами, которые принимались на высшем уровне в конце эпохи холодной войны в 90-е годы.Главы МИД обсудили также вопросы урегулирования ситуации в Украине и Сирии, иранскую ядерную программу, ситуацию на Корейском полуострове, взаимодействие в рамках ООН, ОБСЕ, Шанхайской организации сотрудничества.Сегодня же Лавров выступит перед слушателями и профессорско-преподавательским составом Академии управления при Президенте.