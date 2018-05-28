В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Бельгии неизвестный устроил перестрелку: погибли двое полицейских и один прохожий Инцидент произошел сегодня, 29 мая, около 10.30 по местному времени (11.30 по минскому). Вооруженный человек сперва открыл стрельбу в кафе на бульваре Аврой в центре...

Инцидент произошел сегодня, 29 мая, около 10.30 по местному времени (11.30 по минскому). Вооруженный человек сперва открыл стрельбу в кафе на бульваре Аврой в центре города, а после взял в заложники женщину и забаррикадировался в здании лицея, расположенного рядом.Бойцы спецподразделения полиции по борьбе с бандитизмом ликвидировали злоумышленника. По словам мэра Льежа Вилли Демейра, ситуация взята под контроль, учащиеся лицея находятся в безопасности.Помимо трех жертв известно еще о двух раненых полицейских, что произошло с заложницей – пока не уточняется.По неподтвержденным данным, стрелок выкрикивал «Аллах акбар».