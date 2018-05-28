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Для некоторых белорусов хотят увеличить субсидируемые объемы электроэнергии

29.05.2018 16:01 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси для некоторых категорий потребителей электроэнергии могут пересмотреть субсидируемые объемы. Об этом заявил заместитель генерального директора «Белэнерго» Сергей Шебеко в интервью журналу «Энергетика Беларуси».


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Сергей Шебеко отметил, что значительное число обращений граждан в «Белэнерго» связано с применением норм электропотребления. Специалист напоминает, что сегодня в Беларуси существуют две основные нормы: 150 кВт•ч для помещений с газовой плитой и 250 кВт•ч — с электрической. Третья — до 300 кВт•ч, этот лимит действует для квартир, которые не оборудованы электроплитами, центральным горячим водоснабжением и газоснабжением.

— Но граждане обращают наше внимание на то, что фактором, значительно влияющим на объемы электропотребления, может являться и отсутствие горячего водоснабжения, когда население вынуждено использовать бойлеры с электроподогревом, — поясняет Сергей Шебеко. — Поэтому мы внесли в Министерство энергетики предложение об увеличении первой нормы по субсидированному тарифу электропотребления до 250 кВт•ч для таких категорий граждан. По имеющейся информации, в ближайшее время они будут приняты.

В «Белэнерго» уточнили FINANCE.TUT.BY, что возможное повышение субсидируемых объемов коснется тех потребителей, в квартирах которых есть газоснабжение, но нет централизованного горячего водоснабжения, из-за чего они вынуждены использовать электробойлеры.

Напомним, в Беларуси предлагают ввести новые дифференцированные тарифы на электричество для населения. С такой инициативой ранее выступил председатель Совета Республики Михаил Мясникович.

По его мнению, дифференцированными тарифами в Беларуси надо заниматься более глубоко и активнее пропагандировать их использование среди населения. Так называемая тарифная тетрадь, отметил он, должна быть более объемной, степень дифференциации — больше. «У человека должна быть возможность воспользоваться льготным тарифом в течение суток или недели, чтобы выполнять энергозатратные работы по дому. То же — для промышленных предприятий», — заявил Михаил Мясникович.

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В Беларуси для некоторых категорий потребителей электроэнергии могут пересмотреть субсидируемые объемы.
 
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