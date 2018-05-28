​Беларусь готовится к Международному олимпийскому дню

Второго июня в Минске на площадке спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпийский» пройдёт большой спортивный праздник.

Сегодня его организаторы рассказали, что интересного они готовят для многочисленных гостей. На Олимпийском дне будут представлены 35 видов спорта. Причём не только летние, но и зимние. Участие примут именитые белорусские спортсмены. Олимпийский день – это семейный праздник. Ребят ждут различные конкурсы и, конечно, подарки. Родители смогут узнать всю интересующую информацию о видах спорта, а также о том, где находится ближайшая спортивная школа. Кроме того, можно будет пройти специальные тесты и узнать о предрасположенности ребёнка к тому или иному виду спорта.

Интересный проект представит двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр-2012 по плаванию Александра Герасименя. Спорт для всех – таков посыл уникального инклюзивного проекта. Главная цель – показать: в спорте нет границ. Двери открыты и для детей с особенностями развития.