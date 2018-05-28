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Деревообрабатывающее предприятие сгорело в Гомеле
Обошлось без жертв. Огонь охватил крышу, затем перебросился на пиломатериалы на открытой площадке.
На место прибыли спасатели. Пожару присвоили третий уровень сложности. Полностью локализовать пламя удалось лишь через три часа. Причины происшествия выясняются.
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Обошлось без жертв. Огонь охватил крышу, затем перебросился на пиломатериалы на открытой площадке.
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