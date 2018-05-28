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«Штадлер» намерен инвестировать около 35 миллионов евро в белорусский завод в Фаниполе
Перспективы производства железнодорожного транспорта Александр Лукашенко обсудил сегодня с председателем совета директоров и владельцем группы компаний Петером Шпулером.
Электрички и поезда под маркой «Штадлер» в нашей стране выпускают с 2014 года. Кроме нашего рынка, их поставляют также в Россию, Азербайджан и Грузию. Но сейчас у руководства «Штадлера» есть желание нарастить объёмы производства в Беларуси.
«Штадлер» намерен организовать производство преобразователей для трамваев и поездов, которые будут в том числе экспортировать в страны Западной Европы (как отдельную продукцию). Кроме того, есть идея расширить существующее производство вагонных кузовов. По словам Петера Шпулера, на новые проекты в компании решились, так как довольны высоким уровнем квалификации и трудоспособностью белорусских специалистов.
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Перспективы производства железнодорожного транспорта Александр Лукашенко обсудил сегодня с председателем совета директоров и владельцем группы компаний...
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