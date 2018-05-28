​Кемеровские пожарные массово бросают работу из-за опасений судебного преследования по делу «Зимней вишни»

Кемеровские пожарные массово подают рапорты об увольнении из-за уголовного преследования коллег. Такой информацией поделился обвиняемый по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» руководитель кемеровского управления МЧС Александр Мамонтов во время судебного заседания, сообщают российские СМИ.

По словам Мамонтова, каждый день поступает по три-пять рапортов от личного состава об увольнении, но не из-за разочарования в службе. Увольняться пожарных заставляет то, что люди боятся оказаться на скамье подсудимых, как их коллега Сергей Генин.

Мамонтов также сказал, что ситуация в пожарно-спасательном гарнизоне «очень тяжёлая». Работники начали массово увольняться после того, как был арестован их коллега Сергей Генин.

Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» начался 25 марта, его ликвидировали только утром 26 марта.

В результате погибли 60 человек (большинство из них дети).