Достойная молодёжь, которую можно будет поставить в один ряд с «властителями дум» разных поколений. Победители международных олимпиад, конкурсов, форумов и фестивалей со всей страны собрались сегодня в Минске. 45 одарённых белорусов – новые лауреаты специальных фондов Президента.

«Государству важны и физики, и лирики», – короткая фраза, но в ней вся суть благородного собрания с участием вице-премьера Василия Жарко. Под сводами Академии музыки свои интеллектуальные достижение представили школьники и студенты. Среди актуальных направлений во всём мире – открытия в области экологии. И здесь у белорусов – золотая медаль Международной олимпиады в Кении. Особое значение в эпоху глобализации – у краеведения. Это комплексное изучение экономики, культуры, языка и быта коренных жителей определённой территории. Очень насущно в Год малой родины. Сейчас в интегрированном банке данных одарённой молодёжи находится свыше шести тысяч человек.

Сохранить имидж культурной державы можно лишь одним способом: без устали вкладывать деньги, умение и терпение в «умные головы». Отечественная система поддержки считается лучшей в СНГ. Таково общее мнение зарубежных экспертов. Сегодня чествовали не только выдающихся учеников, но и наставников. Сопровождали встречу выступления лауреатов специального фонда Президента по поддержке талантливой молодёжи. За коллекционным роялем Steinway: дуэт Анастасии и Дарьи Лукашенко. Воспитанница минской школы искусств имени Глебова – обладатель Гран-при престижного Французского музыкального конкурса.