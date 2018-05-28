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Легендарный Владимир Самсонов рассказал о мотивации продолжать карьеру в 42 года
Легенда мирового настольного тенниса Владимир Самсонов рассказал о мотивации, которая помогает ему в 42-летнем возрасте продолжать спортивную карьеру.
— Очень хотел бы сыграть на Европейских играх у себя дома. Хотел бы сыграть достойно. Это важное мероприятие. Это, может, даже одна из причин, почему я еще играю.
Будет ли еще одна Олимпиада? Да, не выиграл эту желаемую медаль в Рио, но 4-е место все равно стало моим лучшим результатом на Олимпиадах. Что поделать. Может, что-то и получится на Играх-2020 в Токио, хотя туда надо еще попасть. Будем бороться, — приводит слова 3-кратного обладателя Кубка мира и 6-кратного участника Олимпиад Владимира Самсонова
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Легенда мирового настольного тенниса Владимир Самсонов рассказал о мотивации, которая помогает ему в 42-летнем возрасте продолжать спортивную карьеру.
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