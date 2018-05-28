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Голландцы превратили Tesla Model S в очень стильный универсал
Специализирующаяся на создании стретчей и лимузинов на основе серийных автомобилей голландская фирма RemetzCar еще в прошлом году анонсировала постройку
Универсал, который создатели назвали RemetzCar Shooting Brake, получился вполне симпатичным, хотя дизайн кормы Model S, разумеется, серьезно «пострадал». Голландские кузовщики удлинили кузов, переделали задние стойки, окна и крышу, а также немного перекроили салон, добавив фирменные шильдики и сделав его роскошнее по сравнению с исходной Model S.
Вмешиваться в техническую начинку Tesla голландцы не стали, хотя какая из модификаций Model S была взята за основу, не сообщается. Известно, что RemetzCar намерена построить 20 таких универсалов, стоимость которых пока не объявлена.
Впрочем, голландцев уже смогло опередить британское ателье QWest, показавшее свой
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Голландская компания RemetzCar провела серьезную работу по переделке стандартной модели Tesla Model S в очень стильный универсал. Или точнее - Shooting Brake. Техническую начинку...
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