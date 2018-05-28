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Голландцы превратили Tesla Model S в очень стильный универсал

29.05.2018 16:18 — Разное | Tut.by  
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Специализирующаяся на создании стретчей и лимузинов на основе серийных автомобилей голландская фирма RemetzCar еще в прошлом году анонсировала постройку необычного универсала на базе электромобиля Tesla Model S. И вот теперь мастера из городка Лиссе объявили о полной готовности машины!


Универсал, который создатели назвали RemetzCar Shooting Brake, получился вполне симпатичным, хотя дизайн кормы Model S, разумеется, серьезно «пострадал». Голландские кузовщики удлинили кузов, переделали задние стойки, окна и крышу, а также немного перекроили салон, добавив фирменные шильдики и сделав его роскошнее по сравнению с исходной Model S.


Вмешиваться в техническую начинку Tesla голландцы не стали, хотя какая из модификаций Model S была взята за основу, не сообщается. Известно, что RemetzCar намерена построить 20 таких универсалов, стоимость которых пока не объявлена.


Впрочем, голландцев уже смогло опередить британское ателье QWest, показавшее свой вариант универсальной Model S в январе текущего года. Ожидаемый тираж британского электрического Shooting Brake также не превысит 20 единиц.

 
 
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Голландская компания RemetzCar провела серьезную работу по переделке стандартной модели Tesla Model S в очень стильный универсал. Или точнее - Shooting Brake. Техническую начинку...
 
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