Максим Мирный завершил свое выступление на «Ролан Гаррос»

В первом круге парного разряда Максим Мирный вместе с австрийцем Филиппом Освальдом сегодня уступил колумбийскому дуэту: Хуан-Себастьян Кабаль – Роберт Фара. Счёт – 6:7, 6:7. В женском одиночном разряде ждём старта Арины Соболенко и Александры Саснович.

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (у неё 48-ой номер мирового рейтинга) в стартовом матче встретится с Кики Бертенс из Нидерландов. Для Соболенко эта встреча не будет простой: соперница – 22-я ракетка мира. Ещё одна белоруска – Александра Саснович (55-ый номер) в первом круге сыграет с чешкой Денизой Аллертовой из второй сотни рейтинга.