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Роману Абрамовичу запретили работать в футбольном клубе «Челси»
Миллиардеру Роману Абрамовичу разрешили находиться Великобритании сроком до шести месяцев после получения израильского гражданства, подтвердили на Даунинг-стрит, однако ему запретили работать в футбольном клубе «Челси», пока он находится в Великобритании, сообщают местные СМИ.
Российский миллиардер, владеющий особняком стоимостью в 125 миллионов фунтов стерлингов в лондонском Кенсингтоне, решил стать гражданином Израиля после того, как у него возникли проблемы с продлением британской визы.
На Даунинг-стрит отказались комментировать проблемы с визой 51-летнего миллиардера, но пресс-секретарь Терезы Мэй подтвердил, что владельцам израильских паспортов разрешено посещать Великобританию на срок до шести месяцев, однако им не разрешается работать или жить в в этой стране.
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Российский миллиардер, владеющий особняком стоимостью в 125 миллионов фунтов стерлингов в лондонском Кенсингтоне, решил стать гражданином Израиля после того, как у...
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