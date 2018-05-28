​Роману Абрамовичу запретили работать в футбольном клубе «Челси»

Миллиардеру Роману Абрамовичу разрешили находиться Великобритании сроком до шести месяцев после получения израильского гражданства, подтвердили на Даунинг-стрит, однако ему запретили работать в футбольном клубе «Челси», пока он находится в Великобритании, сообщают местные СМИ.

Российский миллиардер, владеющий особняком стоимостью в 125 миллионов фунтов стерлингов в лондонском Кенсингтоне, решил стать гражданином Израиля после того, как у него возникли проблемы с продлением британской визы.

На Даунинг-стрит отказались комментировать проблемы с визой 51-летнего миллиардера, но пресс-секретарь Терезы Мэй подтвердил, что владельцам израильских паспортов разрешено посещать Великобританию на срок до шести месяцев, однако им не разрешается работать или жить в в этой стране.