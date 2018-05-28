Без ИП, но с единым налогом

Указ Президента Беларуси №337 «О регулировании деятельности физических лиц» расширил перечень видов экономической деятельности, которыми граждане вправе заниматься без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей при условии уплаты единого налога. О том, на что в документе стоит обратить особое внимание тем, кто решил открыть своё дело, наше интервью с заместителем начальника инспекции МНС по Поставскому району Татьяной Патрушевой.

— Татьяна Францевна, какими видами деятельности в настоящее время можно заниматься, не оформляя предпринимательства?

— До принятия Указа Президента №337 в Беларуси было определено 18 видов деятельности, при осуществлении которых оформления индивидуального предпринимательства не требовалось. Теперь этот список значительно пополнился. Самые распространённые виды среди физических лиц — ремонт швейных, трикотажных изделий, а также мебели, часов и обуви, репетиторство, уход за взрослыми и детьми, реализация самостоятельно изготовленных гражданами кулинарных изделий и продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады, парикмахерские услуги и услуги по маникюру, предоставление мест для краткосрочного проживания физических лиц, пошив одежды, настройка музыкальных инструментов, распиловка дров, погрузка грузов, кладка печей и каминов, выполнение отделочных работ и оказание гражданам услуг по разработке веб-сайтов, обслуживанию компьютерного и периферийного оборудования. В перечень включены и услуги по дизайну интерьера, мебели, одежды и обуви, графическому дизайну.

Также в преддверии выпускных и наступления свадебного сезона хочется обратить внимание граждан на то, что без регистрации в качестве ИП можно осуществлять музыкально-развлекательное обслуживание торжеств, фото- и видеосъемку, но только при условии уплаты единого налога.

— Ставки единого налога высокие?

— При осуществлении деятельности на территории города Поставы и Поставского района единый налог уплачивается исходя из ставок, установленных Витебским областным Советом депутатов. К примеру, реализация и ремонт швейных, трикотажных изделий составляет 47 рублей в месяц, репетиторство — 27, уход за взрослыми и детьми, приготовление пищи в домашних хозяйствах — 16, реализация продукции цветоводства, декоративных растений — 46 рублей в месяц (при осуществлении деятельности не более 14 дней — 23), реализация самостоятельно изготовленных хлебобулочных и кондитерских изделий обойдётся гражданам в 10 рублей, ремонт часов, обуви — 17, распиловка и колка дров — 4 рубля, отделочные работы и кладка печей — 23, столько же за оказание парикмахерских услуг и услуг по маникюру, а также за предоставление мест для краткосрочного проживания физических лиц.

— Может, предусмотрены какие-нибудь льготы для плательщиков единого налога?

— Действительно, отдельные категории граждан при исчислении единого налога вправе воспользоваться льготами. Они предусмотрены статьей 297 Налогового кодекса Республики Беларусь. В частности, на 20% ставка единого налога снижена для плательщиков, достигших общеустановленного пенсионного возраста, для инвалидов I и II групп, для родителей (усыновителей) в многодетных семьях (с тремя и более детьми в возрасте до восемнадцати лет), а также для родителей (усыновителей), воспитывающих детей-инвалидов в возрасте до восемнадцати лет. При этом льготы предоставляются только при условии представления физическим лицом в налоговый орган соответствующих документов, подтверждающих это.

— А где можно уплатить налог?

— Чаще всего граждане обращаются в расчетно-кассовые центры банков. Вместе с тем очень удобно уплачивать единый налог через автоматизированную информационную систему единого расчетного и информационного пространства (АИС ЕРИП). Документ об уплате нужно хранить в том месте, где физическое лицо оказывает услуги, выполняет работы или реализует товары.

— Уплата налога — единственное условие для тех, кто в рамках Указа № 337 хочет заняться своим делом?

— Гражданин должен помнить, что любая деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя должна осуществляться им самостоятельно, без привлечения иных физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам. До её начала человек должен обратиться в налоговый орган по месту жительства. В нашем случае — в инспекцию МНС Республики Беларусь по Поставскому району, которая располагается по адресу: г. Поставы, ул. Советская, 84а. Его поставят на учёт и присвоят учётный номера плательщика. Человек должен уведомить налоговые органы о виде деятельности, которым планирует заниматься, о месте и периоде её осуществления. На основании этого уведомления налоговый орган произведёт расчёт суммы единого налога, подлежащей к уплате. Подчеркну, что от работающих по заявительному принципу граждан не требуется предоставления отчетов и деклараций в налоговые органы, вести книги учета проверок, книги замечаний и предложений и прочее.

— Не секрет, что некоторые граждане, работая без оформления предпринимательства, не торопятся уплачивать единый налог. Какие для них могут наступить последствия?

— Неприятные. В случае выявления налоговыми органами фактов осуществления физическим лицом деятельности без уплаты единого налога впервые единый налог будет исчислен в размере ставки. При выявлении повторных фактов — уже в пятикратном размере. А также в таком случае для физических лиц не будут применяться льготы.

Беседовала Людмила ЗЕЛЕНКЕВИЧ