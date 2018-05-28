С архипастырским визитом

22 мая Православная Церковь чествовала память Святителя Николая Чудотворца. В ХІ веке его мощи были перенесены из Мир Ликийских в итальянский город Бари.

Именинником вдвойне в этот день себя почувствовал поставский храм, названный в честь Божьего угодника, а также его прихожане, потому что приход посетил архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий. По традиции высокого гостя встречали торжественно: у входа — дети с цветами, в храме — его настоятель протоиерей Валерий Пашкевич, а также настоятель храма Воскресения Христова в г.п. Воропаево протоиерей Георгий Лакотко. Радостно приветствовали Владыку и все собравшиеся.

Архиепископ Феодосий возглавил Божественную Литургию. Во время службы за усердные труды во славу святой Церкви протоиерей Валерий Пашкевич был награжден правом ношения креста с украшениями.

После Литургии состоялись Благодарственный молебен и крестный ход вокруг храма. Затем Владыка Феодосий поблагодарил присутствующих за молитву, поздравил с престольным праздником и обратился к прихожанам с назидательным словом. Архипастырь говорил об истории праздника и всемирной славе Святителя Николая, давал полезные советы — быть добрыми, милосердными, помогать нуждающимся.

Позже архиепископ Полоцкий и Глубокский встретился с председателем районного исполнительного комитета Сергеем Чепиком. За чаепитием они обсуждали насущные проблемы, говорили про духовные ценности.

После теплого общения архипастырь провел собрание со священниками Поставского благочиния и атаманом Поставского казачьего отдела.

Галина ПИЩ

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