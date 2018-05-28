«Цифры артериального давления» в районе газоснабжения

В середине мая в актовом зале Поставского района газоснабжения в очередной раз прошла совместная информационно-образовательная акция по профилактике болезней системы кровообращения «Цифры артериального давления». Организаторы — райЦГЭ, районный комитет БРСМ и районная организация Белорусского общества Красного Креста — постарались сделать встречу насыщенной и полезной.

— Сердечно-сосудистые заболевания входят в группу неинфекционных заболеваний, смертность от которых находится на первом месте, — объяснила цель встречи главный санитарный врач района Светлана Рассеева.

Присутствующие получили полную информацию по предупреждению и своевременной диагностике болезней системы кровообращения, минимизации факторов риска в развитии неинфекционных заболеваний. В рамках встречи был проведен мини-экзамен на знание основных правил ведения здорового образа жизни, за правильные ответы на вопросы участники получали призы от организаторов.

В завершение акции гостям раздали тематические информационно-образовательные материалы. Кроме этого, работники района газоснабжения поучаствовали в анкетировании по выявлению факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Текст и фото Натальи Налей

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