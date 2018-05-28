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Где будут размещены пункты КПП во время фестиваля?

29.05.2018 — Разное | Вороновская газета  
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С 1 по 2 июня в городе Гродно пройдет XII Республиканский Фестиваль национальных культур. Органы внутренних дел готовы обеспечить общественный порядок и безопасность граждан. С этой целью в местах проведения мероприятий будет создаваться зона безопасности. Пройти на мероприятия желающие могут через организованные пункты пропуска. Места размещения пунктов пропуска в первый и второй день мероприятий, время их работы подробно изображены на схемах №№1 и 2. 

Обращаем ваше внимание, что в связи с производством 01.06.2018 фейерверка на развязке ул.Мостовой по требованиям безопасности. С 20.00 часов будет перекрыто пешеходное движение по автодорожному мосту через реку Неман. Движение автомобильного транспорта в указанном направлении будет перекрыто с 16.00. 

Более подробно с изменениями в организации дорожного движения в период проведения праздничных мероприятий вы можете ознакомиться на схемах №№ 3 и 4. 

Где будут размещены пункты КПП во время фестиваля?
 

В целях упрощения и уменьшения времени процедуры личного досмотра рекомендуем брать с собой минимальное количество вещей. 

Напоминаем Вам, что, придя на праздник, Вы являетесь участниками массового мероприятия и обязаны соблюдать общественный порядок, выполнять все законные требования организаторов проводимого массового мероприятия, сотрудников органов внутренних дел и представителей общественности, выполняющих обязанности по охране общественного порядка. Участникам мероприятия запрещается иметь при себе холодное, огнестрельное, газовое или иное оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы, их имитаторы и муляжи, а также специально изготовленные или приспособленные предметы, использование которых может представлять угрозу жизни и здоровью людей либо причинить материальный ущерб гражданам и организациям, проносить спиртные напитки. Запрещается участвовать в массовом мероприятии в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ. Таковы требования статьи 11 Закона Республики Беларусь «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь». 

Где будут размещены пункты КПП во время фестиваля?
 

Не лишним будет знать, что данная статья Закона устанавливает и полномочия сотрудников органов внутренних дел при проведении массовых мероприятий, а именно, в целях обеспечения общественного порядка и безопасности граждан милиция имеет право ограждать территории мест проведения массовых мероприятий инженерными и техническими средствами, производить фотосъемку, аудио- и видеозапись участников массовых мероприятий, осуществлять пропускной режим; требовать от граждан покинуть место проведения массового мероприятия, если они нарушают общественный порядок и установленные вышеперечисленные требования к участникам массового мероприятия; прекращать допуск граждан в место проведения массового мероприятия с учетом вместимости указанного места. 

Где будут размещены пункты КПП во время фестиваля?
 

Сотрудники органов внутренних дел, выполняющие обязанности по охране общественного порядка, вправе проводить личный досмотр граждан и досмотр находящихся при них вещей, в том числе с помощью технических и специальных средств. В случае отказа гражданина от личного досмотра либо от досмотра находящихся при нем вещей, он не допускается в место проведения массового мероприятия. 
Понимание и соблюдение требований законодательства позволят обеспечить правопорядок на высоком уровне и приятно провести время на праздничных мероприятиях. 

Где будут размещены пункты КПП во время фестиваля?

 
УВД Гродненского облисполкома
 
Теги: Гродно
 
 
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С 1 по 2 июня в городе Гродно пройдет XII Республиканский Фестиваль национальных культур. Органы внутренних дел готовы обеспечить общественный порядок и...
 
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