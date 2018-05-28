Где будут размещены пункты КПП во время фестиваля?

Обращаем ваше внимание, что в связи с производством 01.06.2018 фейерверка на развязке ул.Мостовой по требованиям безопасности. С 20.00 часов будет перекрыто пешеходное движение по автодорожному мосту через реку Неман. Движение автомобильного транспорта в указанном направлении будет перекрыто с 16.00.

Более подробно с изменениями в организации дорожного движения в период проведения праздничных мероприятий вы можете ознакомиться на схемах №№ 3 и 4.





В целях упрощения и уменьшения времени процедуры личного досмотра рекомендуем брать с собой минимальное количество вещей.

Напоминаем Вам, что, придя на праздник, Вы являетесь участниками массового мероприятия и обязаны соблюдать общественный порядок, выполнять все законные требования организаторов проводимого массового мероприятия, сотрудников органов внутренних дел и представителей общественности, выполняющих обязанности по охране общественного порядка. Участникам мероприятия запрещается иметь при себе холодное, огнестрельное, газовое или иное оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы, их имитаторы и муляжи, а также специально изготовленные или приспособленные предметы, использование которых может представлять угрозу жизни и здоровью людей либо причинить материальный ущерб гражданам и организациям, проносить спиртные напитки. Запрещается участвовать в массовом мероприятии в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ. Таковы требования статьи 11 Закона Республики Беларусь «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь».





Не лишним будет знать, что данная статья Закона устанавливает и полномочия сотрудников органов внутренних дел при проведении массовых мероприятий, а именно, в целях обеспечения общественного порядка и безопасности граждан милиция имеет право ограждать территории мест проведения массовых мероприятий инженерными и техническими средствами, производить фотосъемку, аудио- и видеозапись участников массовых мероприятий, осуществлять пропускной режим; требовать от граждан покинуть место проведения массового мероприятия, если они нарушают общественный порядок и установленные вышеперечисленные требования к участникам массового мероприятия; прекращать допуск граждан в место проведения массового мероприятия с учетом вместимости указанного места.





Сотрудники органов внутренних дел, выполняющие обязанности по охране общественного порядка, вправе проводить личный досмотр граждан и досмотр находящихся при них вещей, в том числе с помощью технических и специальных средств. В случае отказа гражданина от личного досмотра либо от досмотра находящихся при нем вещей, он не допускается в место проведения массового мероприятия.

Понимание и соблюдение требований законодательства позволят обеспечить правопорядок на высоком уровне и приятно провести время на праздничных мероприятиях.



