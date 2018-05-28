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Вот так отдых в «Ё-МОЁ»!

29.05.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Вот так отдых в «Ё-МОЁ»!

Кто-то мечтает отдохнуть на Карибах или в Дубаи, а кому-то по душе тихая деревенская глушь. Жить на природе — это мечта почти каждого, кто устал от каменных джунглей и хочет побыть в тишине, сбавить обороты жизненного ритма и оглянуться вокруг, сбросить все проблемы и, наконец, провести время без суеты. И чтобы никакого WI-FI и интернета, а просто наслаждение красотой природы и трелями птиц. Наверное, немногим по карману купить домик в деревне, а вот получить удовольствие от колоритного отдыха — это запросто, особенно теперь, когда появились агроусадьбы.


Вот так отдых в «Ё-МОЁ»!

Одна из первых в Вороновском районе открыла свои двери усадьба со звучным названием «Ё-моё». По задумке ее хозяина В. Линго, именно такое восклицание должно оставлять пребывание в этом чудном месте. Виктор — охотник с многолетним стажем, член охотколлектива «Гирки-Дотишки», истинный ценитель природы и ее красоты. В этих местах он раньше любил охотиться, а потом решил выкупить стоявший на хуторке домик и построить охотничью дачу для себя и своих друзей. Только вот масштаб строительства вскоре превратил дачу в агроэкотуристический комплекс. Вот так на 86 км трассы Заболоть-Радунь появилась уютная усадьба «Ё-моё».

Эти места прекрасно подходят для спокойного семейного отдыха, рыбалки и охоты, неспешных прогулок по лесу и организации мероприятий различного формата: от дружеской встречи и корпоративного отдыха до проведения свадьбы и выездной росписи.


Вот так отдых в «Ё-МОЁ»!
Вот так отдых в «Ё-МОЁ»!
Вот так отдых в «Ё-МОЁ»!

Если вы приехали семьей и у вас маленькие дети, то здесь найдется занятие каждому по возрасту и увлечению. Ребятишки будут охотно резвиться и бегать по изумрудной траве, играть на специально оборудованной детской площадке, где есть качели, батут, водный шар и даже изба Бабы-Яги на курьих ножках. Озеро с подсветкой и терраса, выходящая на воду, — прекрасное место для романтического ужина. А если вам по нраву активный отдых, то можно поиграть в футбол, пляжный волейбол, пострелять из лука, в зависимости от сезона покататься на санях или квадроцикле, отправиться за грибами и ягодами. Для любителей рыбной ловли есть два пруда, в которых в большом количестве водятся карась, карп, линь, плотва, амур. Пока одни рыбачат и охотятся, другие могут насладиться свежим воздухом и приготовить шашлык на мангале, третьи — попариться в русской баньке на дровах и нырнуть в студеную воду озера. А кто-то проведет время у камина, наблюдая за пламенем огня. Хотите окунуться в детство? Вспомнить чудный запах бабушкиного сеновала? Тогда вам стоит пройти через мостик по тропинке к деревянному домику — и вот он — «сон на сеновале».

В усадьбе можно комфортно расположиться компаниям до 20 человек с ночлегом. Для организации праздника имеется банкетный зал для торжеств на 200 посадочных мест, а также просторная приусадебная территория, на которой можно устроить место для росписи на природе. Хозяин усадьбы Виктор поможет с организацией праздника и питания, приготовив для гостей вкусные блюда национальной кухни. Он всегда доброжелательно и радушно встретит гостей и позаботится о том, чтобы их отдых был приятным и комфортным.


Вот так отдых в «Ё-МОЁ»!
Вот так отдых в «Ё-МОЁ»!

Виктор Линго — человек с большим сердцем и открытой душой. На протяжении нескольких лет он проводит для детей-сирот новогодние благотворительные праздники с подарками и угощениями. Любят сюда приезжать школьники не только из нашего района. Для них хозяин совместно с Радунским центром туризма и экологии проводит народные праздники. Масленицу, конечно, с блинами, обрядами, лотереей, сжиганием чучела зимы, сказочными героями. Пасху — с писанками и угощениями. А выпускники школы здесь встречают свой первый взрослый рассвет.


Вот так отдых в «Ё-МОЁ»!


Вот так отдых в «Ё-МОЁ»!
Вот так отдых в «Ё-МОЁ»!

Усадьба «Ё-моё» — это сочетание деревенской атмосферы и современного комфорта и обслуживания! На ее территории разместились два двухуровневых дома. Первый этаж отведен под зал для проведения мероприятий. На втором — три двухместных номера и два четырехместных с отдельным санузлом и душем, огромная кухня, каминная комната. Недавно построена большая баня. В погребе полки ломятся от солений и варений, чтобы потчевать гостей домашним угощением.

Хотите побывать в этом райском уголке? Тогда хозяин ждет вас с нетерпением. Подробную информацию и контакты можно получить на сайте https://e-moe.jimdo.com/

Наталья ИВУТЬ.

Фото из архива Виктора Линго.

 
 
Ссылка на источник 24
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Кто-то мечтает отдохнуть на Карибах или в Дубаи, а кому-то по душе тихая деревенская глушь. Жить на природе — это мечта почти каждого, кто устал от каменных джунглей...
 
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