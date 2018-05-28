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Прилежность и труд к успеху ведут

29.05.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Прилежность и труд к успеху ведут
Прилежность и труд к успеху ведут

В Мирском замке 24 мая состоялась церемония вручения премий Гродненского областного отделения общественного объединения «Белорусский фонд мира» особо одаренным детям, учащимся и студентам Гродненщины. Премия вручается уже 15 лет. За это время ее обладателями стали около 1 500 школьников, учащихся и студентов, в том числе около 60-ти юных вороновчан. В этот день список ее лауреатов    пополнили и одиннадцатиклассники Евгений Ненартович из Заболотского УПК и Игорь Бутя из Вороновской школы. Им вместе с другими талантливыми юношами и девушками Принеманья были вручены дипломы, значки «Стипендиат фонда мира» и денежные премии.

Оба парня — прилежные ученики. Евгений отдает приоритет информатике, а Игорь — географии. В текущем году  успехи школьников в знаниях по этим предметам стали поводом для гордости родителей, учителей и одноклассников. Евгений Ненартович стал дипломантом ІІІ степени на заключительном этапе республиканской олимпиады по информатике. Игорь Бутя занял 2-е место на областном этапе республиканской олимпиады по географии.

Талантливую молодежь с заслуженной наградой поздравили директор учреждения «Музей «Замковый комплекс «Мир» А.Ч. Лойко, председатель правления областного отделения «Белорусского фонда мира» И. В. Колбаско, начальник направления идеологической работы и социальной защиты Гродненского областного военного комиссариата В.Н. Бутько.

Позже одаренных ребят ждала увлекательная экскурсия по одному из старейших и красивейших замков страны. А посаженная ими на территории средней школы г.п. Мир аллея мира из двадцати саженцев сирени стала символом будущих успехов и достижений.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

 
 
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В Мирском замке 24 мая состоялась церемония вручения премий Гродненского областного отделения общественного объединения «Белорусский фонд мира» особо одаренным...
 
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