Прилежность и труд к успеху ведут









В Мирском замке 24 мая состоялась церемония вручения премий Гродненского областного отделения общественного объединения «Белорусский фонд мира» особо одаренным детям, учащимся и студентам Гродненщины. Премия вручается уже 15 лет. За это время ее обладателями стали около 1 500 школьников, учащихся и студентов, в том числе около 60-ти юных вороновчан. В этот день список ее лауреатов пополнили и одиннадцатиклассники Евгений Ненартович из Заболотского УПК и Игорь Бутя из Вороновской школы. Им вместе с другими талантливыми юношами и девушками Принеманья были вручены дипломы, значки «Стипендиат фонда мира» и денежные премии.

Оба парня — прилежные ученики. Евгений отдает приоритет информатике, а Игорь — географии. В текущем году успехи школьников в знаниях по этим предметам стали поводом для гордости родителей, учителей и одноклассников. Евгений Ненартович стал дипломантом ІІІ степени на заключительном этапе республиканской олимпиады по информатике. Игорь Бутя занял 2-е место на областном этапе республиканской олимпиады по географии.

Талантливую молодежь с заслуженной наградой поздравили директор учреждения «Музей «Замковый комплекс «Мир» А.Ч. Лойко, председатель правления областного отделения «Белорусского фонда мира» И. В. Колбаско, начальник направления идеологической работы и социальной защиты Гродненского областного военного комиссариата В.Н. Бутько.

Позже одаренных ребят ждала увлекательная экскурсия по одному из старейших и красивейших замков страны. А посаженная ими на территории средней школы г.п. Мир аллея мира из двадцати саженцев сирени стала символом будущих успехов и достижений.

Марина КОНДРАТОВИЧ.