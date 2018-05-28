Сдружила «Зарница»





В Дотишской школе стало традицией совместно с военнослужащими по-гранзаставы «Дотишки» проводить военно-спортивную игру «Зарница». Этот год не был исключением. Игру посвятили 100-летию пограничных войск.

Шесть команд-участниц, в состав которых вошли школьники 6-11 классов и пограничники, с энтузиазмом и хорошим настроением включились в игру. На общем построении командиры сдали рапорт, а судьи проверили готовность команд. И вот маршрутные листы розданы — «Зарница» позвала «в бой».

Командам предстояло показать свои знания оказания первой медицинской помощи, умения ловко преодолевать полосу препятствий, разбирать и собирать автомат и др. Каждый из участников понимал, что успех возможен, если придерживаться девиза: «Один за всех, и все за одного».

Команды достойно прошли все этапы. Никто не расстроился от того, что где-то не дотянули, где-то следовало поднажать. Лидером в номинации «Служащие погранзаставы и клуб юных друзей пограничников» стал отряд ребят, который возглавил Евгений Цыбулько. Среди сборных команд лучший результат показал «Патриот» — капитан Даниель Линго. Все участники были награждены грамотами.

Мария САДОВСКАЯ,

классный руководитель8 класса Дотишской школы.

Фото из архива Дотишской СШ.

















