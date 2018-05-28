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Заключено Соглашение о социальном партнерстве

29.05.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Заключено Соглашение о социальном партнерстве

Вороновский районный исполнительный комитет, наниматели и районное объединение профсоюзов 26 мая на заседании совета по трудовым и социальным вопросам заключили Соглашение на 2018-2021 годы, направленное на создание условий для укрепления экономики, повышения производительности труда и жизненного уровня жителей района.

В Соглашении указано, что на основе  социального партнерства, равноправия и взаимного уважения стороны проводят консультации, гарантируют возможность отстаивать свою точку зрения при принятии решений по социально-экономическим проблемам, в том числе затрагивающим интересы структур малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей. Конкретизирована роль райисполкома, нанимателей и профсоюзов в развитии экономических и производственных отношений, рынка труда и содействии занятости. Большое внимание в документе уделено вопросам охраны и оплаты труда, охраны окружающей среды, обеспечению социальных гарантий, социальной защиты молодежи.

Подписали Соглашение председатели Вороновского районного исполнительного комитета Николай Розум, совета сельскохозяйственных организаций, директор КСУП «Мисевичи» Андрей Бурнос и районного объединения профсоюзов Елена Ястремская.

— Принято Соглашение без существенных изменений, будем совместно его выполнять, — отметил Николай Аркадьевич.— Исполнительный комитет всегда поддерживает инициативу наших профсоюзов по соблюдению трудового законодательства и улучшению условий труда наших тружеников.

— Главное, что данный документ послужит во благо людей, — констатировал Андрей Андреевич. — Если взять, например, работников сельского хозяйства, то они практически целый год с утра до вечера заняты на производстве. Поэтому их санаторно-курортное лечение и отдых должны быть постоянной заботой нанимателей и профсоюзных комитетов.

— При разработке документа мы руководствовались Конституцией, Трудовым кодексом и указами Президента Республики Беларусь, а также Соглашением между Гродненским областным исполнительным комитетом, областным союзом нанимателей и областным объединением профсоюзов на 2018-2021 годы, — пояснила Елена Марьяновна. — Так как члены совета по трудовым и социальным вопросам с содержанием районного Соглашения ознакомились заранее, то он в основном был одобрен всеми заинтересованными сторонами. Незначительные изменения внесли лишь в некоторые положения, которые несвойственны нашему региону. Уверена, что принятый документ, совместная работа районной власти, нанимателей и профсоюзов будут содействовать динамичному социально-экономическому развитию Вороновского района, улучшению условий труда, отдыха работающих и повышению их благосостояния.

Полностью текст соглашения будет опубликован на страницах «Воранаўскай газеты».

Викентий ЯКОВИЧ.

Фото Сергея ГРИЧИКА.

 
 
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Вороновский районный исполнительный комитет, наниматели и районное объединение профсоюзов 26 мая на заседании совета по трудовым и социальным вопросам заключили...
 
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