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Создайте мир без сигарет…

29.05.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Создайте мир без сигарет…

На дворе XXI век. Большинство жлобинчан имеет среднее специальное и высшее образование, а вот искоренить вредную привычку курить многие не могут. Хотя знают, что курение сокращает жизнь на 10–15 лет, но всё равно вредят здоровью.

Прогуливаясь по родному городу от локомотивного депо до 19-го микрорайона и заглядывая в магазины, меньше 50 видов сигарет в вывешиваемых списках не встречал, в некоторых доходило и до 100. Их названия привлекательные, написаны большими буквами. А вот самое опасное содержание сигарет: «Содержит системные яды, канцерогенные и мутагенные вещества» – мелким шрифтом на боковой стороне пачки. Хорошо, что сейчас появились надписи с грозными предупреждениями заболеваний, которые развиваются у курильщиков. Но почему-то они мало кого останавливают. Самое страшное то, что к пагубной привычке пристрастились и молодые девушки, и старшеклассники. Я, если замечаю на автобусных остановках или в парке таких людей, предлагаю им взамен леденцы или семечки. Большинство реагируют положительно: тушат и выбрасывают окурок, а один парень даже отдал мне пачку с оставшимися сигаретами.

И не думаю, что ларьки с надписью «Табак» должны находиться рядом с проходной предприятий. Лучше уж «Соки-воды», и тогда рабочие начнут день со стакана сока, а не с сигареты вместо завтрака. А Всемирный день без табака можно заменить неделей или месяцем…

Андрей МИХАЛЕНКО.

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На дворе XXI век. Большинство жлобинчан имеет среднее специальное и высшее образование, а вот искоренить вредную привычку курить многие не могут. Хотя...
 
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