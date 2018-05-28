Россия поставит Индии С-400 на 6 миллиардов долларов





Россия планирует поставить Индии несколько полковых комплектов зенитно-ракетных комплексов С-400 на сумму не менее 6 млрд долларов.

Как пишет РБК со ссылкой на свои источники в Министерстве обороны России, речь идет о поставке пяти полков, а это десять дивизионов.

Индии могут поставить «четыре полковых комплекта С-400 и полк смешанного состава с боекомплектом и запчастями». В понедельник стороны подписали меморандум о намерениях, в том числе и по цене. Стоимость всего контракта составит 6,2 млрд долларов.

Знакомый с ходом переговоров источник с индийской стороны сообщил РБК, что согласование сделки по С-400 находятся на финальной стадии. По его словам, единственным «камнем преткновения» для заключения сделки остается риск попадания Индии под американские санкции из-за принятого Вашингтоном в августе 2017 году федерального закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Согласно закону, против стран, проводящих крупные сделки с оборонными предприятиями России, могут быть введены санкции со стороны США.

Сейчас Индия пытается договориться с США о том, чтобы Вашингтон не вводил санкции в отношении Нью-Дели из-за сделки с Москвой.

Индийское агентство PTI со ссылкой на высокопоставленного чиновника, участвовавшего в переговорах с Россией, сообщило, что обсуждение «финансовой составляющей» сделки завершено. По информации агентства, Россия и Индия, скорее всего, объявят о сделке до саммита лидеров двух стран в октябре этого года.

В свою очередь глава комитета палаты представителей США по вооруженным силам Уильям Торнберри заявил, что США разочарованы тем, что Индия заключила с Россией контракт на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф», но введение санкций в отношении Нью-Дели маловероятно. При этом конгрессмен добавил, что покупка российских систем ПРО осложнит доступ Индии к американским военным технологиям, в частности, к беспилотникам Predator.