В «котловане смерти» уже найдены  останки 387 человек

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Мы продолжаем знакомить посетителей нашего сайта с ходом раскопок, начатых в первых числах мая в Несвиже. С каждым днём радиус поисковых работ расширяется.

В так называемом «котловане смерти» на сегодняшний день обнаружены останки 387 человек. Среди них — 21 красноармеец. Во время поисковых работ обнаружен пока только один лично-опознавательный медальон военнослужащего.





Одно из тел военнослужащих рабоче-крестьянской Красной Армии было обнаружено (на фото) в таком положении (лицом вниз), что в очередной раз подтверждает жестокие расправы и расстрелы, которые проводили в этом месте каратели.

Инна ВАСИЛЕВИЧ.