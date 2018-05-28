Никому не нужны. В Любанском районе от 8 детей отреклись родители и родственники

Восемь маленьких детей на Любанщине остались без мамы и папы. Родители не предпринимают никаких попыток восстановиться в родительских правах. А другие родственники не готовы взять над ними опеку.

Многодетные родители проживают в деревне Малые Городятичи Любанского района — примерно в 50-ти километрах от райцентра. Еще в октябре прошлого года комиссия по делам несовершеннолетних райисполкома признала семерых несовершеннолетних нуждающимися в государственной защите. Их изъяли из семьи. Самому старшему на тот момент было 10 лет, а младшим близнецам — по 9 месяцев. А их 33-летняя мать ожидала появления на свет восьмого ребенка, который родился в феврале 2018 года. На учет по беременности и родам женщина встала поздно — чуть ли не перед самыми родами. А через два дня после рождения сына она его оставила в больнице и больше им не интересовалась.

— Семеро несовершеннолетних детей достаточно долго находились в социально опасном положении. Их мать злоупотребляла алкоголем, в доме царила антисанитария, детям несвоевременно оказывалась медпомощь, — рассказывают о причинах постановки на учет в отделе образования, спорта и туризма Любанского райисполкома. — В результате недостаточного ухода у детей имеются острые и хронические заболевания, в том числе особенности психофизического развития. С этой семьей длительное время работали специалисты различных служб. Первое время родители прислушивались к их рекомендациям, а потом перестали пускать в дом. В настоящее время они по-прежнему отказываются идти на контакт с представителями заинтересованных служб, ведут себя агрессивно, распускают в социальных сетях сплетни.

Сегодня четверо малышей до 3 лет находятся в Доме ребенка, остальные дети — в приюте. Родители не предпринимают никаких попыток восстановиться в родительских правах. А другие родственники не готовы взять над ними опеку.

— Мы будем делать все возможное, чтобы дети, находящиеся в приюте, попали в одну семью, — говорят в отделе образования, спорта и туризма Любанского райисполкома. — Остальные пока будут находиться в Доме ребенка, чтобы им оказали соответствующую медицинскую помощь. Потом им тоже подберут приемную семью. Согласно законодательству, если родители не будут предпринимать попыток к восстановлению в родительских правах, то эти дети могут быть усыновлены.

Чтобы восстановиться в родительских правах, родители должны создать надлежащие условия для воспитания несовершеннолетних, навести порядок в доме, а также своим поведением доказать, что они хотят вернуть детей домой. Но за полгода нахождения несовершеннолетних на государственном обеспечении старших детей родители навещали редко — где-то раз в месяц. А к младшим и вовсе не приезжали — возможно, потому, что Дом ребенка находится в другом районе, а собственного автомобиля у семьи нет. Только по телефону мать периодически интересовалась, как ее дети. А сейчас и вовсе перестала поддерживать с ними всяческий контакт.

До рождения ребенка мать находилась в отпуске по уходу за детьми до 3 лет — их было трое. После того, как восьмого ребенка забрали, мать должна была трудоустроиться. Сейчас она работает в местном хозяйстве. Что касается отца детей, то 59-летний мужчина трудится в лесничестве.