30 мая и 9 июня в Слуцке ограничат продажу спиртного

Традиционно в дни последних звонков и выпускных вечеров в регионах Беларуси ограничивается продажа алкогольных напитков.

В Слуцком районе ограничения будут действовать в среду, 30 мая, и в день проведения районного выпускного бала - 9 июня. Такую информацию сайту SlutskGorod подтвердили в Слуцком райисполкоме.

Запрет на реализацию спиртного 30 мая будет действовать на территории всего Слуцкого района с 00:00 до 23:00, за исключением продажи в розлив на стационарных объектах общепита.

9 июня запрет будет действовать с 00:00 до 24:00, также во всём районе и за исключением объектов общепита. Напомним, районный выпускной бал в этот день начнётся в 17:00.



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