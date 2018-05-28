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30 мая и 9 июня в Слуцке ограничат продажу спиртного
29.05.2018 — Разное | Слуцк Город
Традиционно в дни последних звонков и выпускных вечеров в регионах Беларуси ограничивается продажа алкогольных напитков.
В Слуцком районе ограничения будут действовать в среду, 30 мая, и в день проведения районного выпускного бала - 9 июня. Такую информацию сайту SlutskGorod подтвердили в Слуцком райисполкоме.
Запрет на реализацию спиртного 30 мая будет действовать на территории всего Слуцкого района с 00:00 до 23:00, за исключением продажи в розлив на стационарных объектах общепита.
9 июня запрет будет действовать с 00:00 до 24:00, также во всём районе и за исключением объектов общепита. Напомним, районный выпускной бал в этот день
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В Слуцком районе ограничения будут действовать в среду, 30 мая, и в день проведения районного выпускного бала - 9 июня. Такую информацию сайту SlutskGorod подтвердили в...
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