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Защитим детей от поражения электротоком
29.05.2018 — Разное | Хойницкiя навiны
Несчастные случаи происходят как в электроустановках до 1000 В, так и свыше 1000 В. К сожалению, среди пострадавших от электрического тока есть и дети школьного возраста.
Случаи детского травматизма происходят в электроустановках чаще из-за шалости самих детей, проникновения детей (школьников) в электроустановки из-за отсутствия контроля за организацией их свободного времяпрепровождения со стороны родителей и взрослых.
Одной из особенностей электрического тока является то, что он невидим, не имеет ни запаха, ни цвета, поэтому обнаружить его без специальных приборов человек не может. Повышенный интерес к неизвестному, шалость, излишняя самоуверенность, непонимание опасности электрического тока — вот основные причины электротравматизма среди детей.
Правила электробезопасности, обращения с электроприборами дети должны знать с самого раннего возраста. А поведение взрослых при обращении с электричеством – наглядный образец для подражания детям! Для обеспечения электробезопасности малышей достаточно поддерживать в технически исправном состоянии электропроводку квартиры или дома, блокировать доступ ребёнка к розеткам. Обеспечивается это установкой пластмассовых электроизолирующих заглушек в контактные гнёзда или использование розеток с защитными шторками. Все выключатели и розетки в квартире должны быть надёжно закреплены. Доступ детей к включённым в электросеть бытовым приборам и питающим их проводам должен быть заблокирован. Иначе они могут потянуть за электрический шнур или начать испытывать его механическую прочность зубами или первыми попавшимися предметами.
Но ограничение допуска к электрооборудованию — не единственная мера. Главное внимание надо сосредоточить на обучении детей основам электрической безопасности.
Оставаясь один дома, он не должен:
Основными мера защиты детей от поражения электротоком и возникновения пожаров являются:
Выполняя эти элементарные требования электробезопасности, мы сохраним жизнь и здоровье себе и своим близким.
В. КАРДАШ, инспектор Хойникской РЭИ.
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Несчастные случаи происходят как в электроустановках до 1000 В, так и свыше 1000 В. К сожалению, среди пострадавших от электрического тока есть и дети школьного...
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