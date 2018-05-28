Защитим детей от поражения электротоком

Несчастные случаи происходят как в электроустановках до 1000 В, так и свыше 1000 В. К сожалению, среди пострадавших от электрического тока есть и дети школьного возраста.

Случаи детского травматизма происходят в электроустановках чаще из-за шалости самих детей, проникновения детей (школьников) в электроустановки из-за отсутствия контроля за организацией их свободного времяпрепровождения со стороны родителей и взрослых.

Одной из особенностей электрического тока является то, что он невидим, не имеет ни запаха, ни цвета, поэтому обнаружить его без специальных приборов человек не может. Повышенный интерес к неизвестному, шалость, излишняя самоуверенность, непонимание опасности электрического тока — вот основные причины электротравматизма среди детей.

Правила электробезопасности, обращения с электроприборами дети должны знать с самого раннего возраста. А поведение взрослых при обращении с электричеством – наглядный образец для подражания детям! Для обеспечения электробезопасности малышей достаточно поддерживать в технически исправном состоянии электропроводку квартиры или дома, блокировать доступ ребёнка к розеткам. Обеспечивается это установкой пластмассовых электроизолирующих заглушек в контактные гнёзда или использование розеток с защитными шторками. Все выключатели и розетки в квартире должны быть надёжно закреплены. Доступ детей к включённым в электросеть бытовым приборам и питающим их проводам должен быть заблокирован. Иначе они могут потянуть за электрический шнур или начать испытывать его механическую прочность зубами или первыми попавшимися предметами.

Но ограничение допуска к электрооборудованию — не единственная мера. Главное внимание надо сосредоточить на обучении детей основам электрической безопасности.





У детей школьного возраста важно сформировать чёткое знание опасных факторов электричества. Поэтому родители должны позаботиться об их благополучии и безопасном отдыхе, провести разъяснительную работу по вопросам электробезопасности. Для предотвращения детского электротравматизма на улице следует строго запретить детям:

— проникать в трансформаторные подстанции или за их ограждения;

— открывать дверцы распределительных щитов и других электрических устройств в подъездах и подвалах жилых домов;

— играть под воздушными линиями электропередач, запускать воздушных змеев;

— влезать на опоры ВЛ;

— делать набросы на провода проволоки и других предметов;

— осуществлять ловлю рыбы, устраивать стоянки, разводить костры под воздушными линиями электропередач;

— не приближайтесь к провисшим, оборванным, лежащим на земле проводам линий электропередачи на расстояние менее 8-10 метров;

— при обнаружении оборванного провода сообщить взрослым или сообщить дежурному диспетчеру РЭС по телефону 2-14-43 или 144.

Оставаясь один дома, он не должен:

— самостоятельно включать электроприборы;

— заниматься ремонтом и снимать защитные крышки с бытовых устройств, заменять предохранители, электрические лампы;

— прикасаться к работающим приборам мокрыми руками, а тем более протирать их или мыть водой.

При обнаружении запаха горелой изоляции или искрения необходимо сразу обесточить прибор, но тянуть за шнур питания руками нельзя. Во избежание возникновения пожара необходимо сразу сообщить родителям, соседям.

Основными мера защиты детей от поражения электротоком и возникновения пожаров являются:

— поддержание в технически исправном состоянии электрооборудования, электропроводки;

— своевременное проведение ремонта отказавших в работе электроприборов;

— применение предохранителей только заводского изготовления (не устанавливать «ЖУЧКИ»);

— постоянное обучение ребёнка мерам безопасного поведения, включая обращение с электрическими устройствами;

— контроль за поведением детей со стороны родителей и педагогов.

Выполняя эти элементарные требования электробезопасности, мы сохраним жизнь и здоровье себе и своим близким.

В. КАРДАШ, инспектор Хойникской РЭИ.