ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Защитим детей от поражения электротоком

29.05.2018 — Разное | Хойницкiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Защитим детей от поражения электротокомНесчастные случаи происходят как в электроустановках до 1000 В, так и свыше 1000 В. К сожалению, среди пострадавших от электрического тока есть и дети школьного возраста.

Случаи детского травматизма происходят в электроустановках чаще из-за шалости самих детей, проникновения детей (школьников) в электроустановки из-за отсутствия контроля за организацией их свободного времяпрепровождения со стороны родителей и взрослых.

Одной из особенностей электрического тока является то, что он невидим, не имеет ни запаха, ни цвета, поэтому обнаружить его без специальных приборов человек не может. Повышенный интерес к неизвестному, шалость, излишняя самоуверенность, непонимание опасности электрического тока — вот основные причины электротравматизма среди детей.

Правила электробезопасности, обращения с электроприборами дети должны знать с самого раннего возраста. А поведение взрослых при обращении с электричеством – наглядный образец для подражания детям! Для обеспечения электробезопасности малышей достаточно поддерживать в технически исправном состоянии электропроводку квартиры или дома, блокировать доступ ребёнка к розеткам. Обеспечивается это установкой пластмассовых электроизолирующих заглушек в контактные гнёзда или использование розеток с защитными шторками. Все выключатели и розетки в квартире должны быть надёжно закреплены. Доступ детей к включённым в электросеть бытовым приборам и питающим их проводам должен быть заблокирован. Иначе они могут потянуть за электрический шнур или начать испытывать его механическую прочность зубами или первыми попавшимися предметами.

Но ограничение допуска к электрооборудованию — не единственная мера. Главное внимание надо сосредоточить на обучении детей основам электрической безопасности.


Защитим детей от поражения электротоком
У детей школьного возраста важно сформировать чёткое знание опасных факторов электричества. Поэтому родители должны позаботиться об их благополучии и безопасном отдыхе, провести разъяснительную работу по вопросам электробезопасности. Для предотвращения детского электротравматизма на улице следует строго запретить детям:
— проникать в трансформаторные подстанции или за их ограждения;
— открывать дверцы распределительных щитов и других электрических устройств в подъездах и подвалах жилых домов;
— играть под воздушными линиями электропередач, запускать воздушных змеев;
— влезать на опоры ВЛ;
— делать набросы на провода проволоки и других предметов;
— осуществлять ловлю рыбы, устраивать стоянки, разводить костры под воздушными линиями электропередач;
— не приближайтесь к провисшим, оборванным, лежащим на земле проводам линий электропередачи на расстояние менее 8-10 метров;
— при обнаружении оборванного провода сообщить взрослым или сообщить дежурному диспетчеру РЭС по телефону 2-14-43 или 144.

Оставаясь один дома, он не должен:
— самостоятельно включать электроприборы;
— заниматься ремонтом и снимать защитные крышки с бытовых устройств, заменять предохранители, электрические лампы;
— прикасаться к работающим приборам мокрыми руками, а тем более протирать их или мыть водой.
При обнаружении запаха горелой изоляции или искрения необходимо сразу обесточить прибор, но тянуть за шнур питания руками нельзя. Во избежание возникновения пожара необходимо сразу сообщить родителям, соседям.

Основными мера защиты детей от поражения электротоком и возникновения пожаров являются:
— поддержание в технически исправном состоянии электрооборудования, электропроводки;
— своевременное проведение ремонта отказавших в работе электроприборов;
— применение предохранителей только заводского изготовления (не устанавливать «ЖУЧКИ»);
— постоянное обучение ребёнка мерам безопасного поведения, включая обращение с электрическими устройствами;
— контроль за поведением детей со стороны родителей и педагогов.

Выполняя эти элементарные требования электробезопасности, мы сохраним жизнь и здоровье себе и своим близким.

В. КАРДАШ, инспектор Хойникской РЭИ.

 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несчастные случаи происходят как в электроустановках до 1000 В, так и свыше 1000 В. К сожалению, среди пострадавших от электрического тока есть и дети школьного...
 
Новости дня
Новости разные
 
30 мая и 9 июня в Слуцке ограничат продажу спиртного
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика