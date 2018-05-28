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72-летний костюковчанин Виктор Турлов создал райский уголок своими руками

29.05.2018 — Разное | Голас Касцюкоушчыны  
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  • Виктор Андреевич Турлов ни дня не сидит без дела, занимаясь пчеловодством, охотой, рыбалкой, огородничеством и домашним хозяйством. Он может сделать абсолютно любую мужскую работу, начиная от кузнечного дела и заканчивая строительством дома. И в свои 72 года Виктор Андреевич чувствует себя полным сил человеком.72-летний костюковчанин Виктор Турлов создал райский уголок своими руками

Родился и вырос Виктор Андреевич в небольшой деревне Ковшовке, недалеко от Демидовичей. С детства он знал, что такое физический труд, имея многочисленные обязанности.
Дед Виктора Турлова занимался пчеловодством, именно поэтому, став взрослым, Виктор Андреевич решил, что у него обязательно должна быть своя пасека. Любовь к пчелам он пронес через всю жизнь, зная об этих насекомых если не все, то очень многое.72-летний костюковчанин Виктор Турлов создал райский уголок своими руками

Много лет Виктор Андреевич живет на Федоровке, вдали от городского шума и суеты. Здесь у него настоящий райский уголок.

Своими руками построил дом, баню, выкопал озеро и запустил рыбу, обустроил двор, где много предметов белорусского быта, где очень атмосферно и уютно. Здесь всегда рады гостям. 

72-летний костюковчанин Виктор Турлов создал райский уголок своими руками


72-летний костюковчанин Виктор Турлов создал райский уголок своими руками


72-летний костюковчанин Виктор Турлов создал райский уголок своими руками

72-летний костюковчанин Виктор Турлов создал райский уголок своими руками

Настоящее мужское увлечение – охота – требует хорошей физической подготовки и выносливости. Виктор Андреевич увлечен охотой, знает все тонкости и нюансы этого непростого дела.

72-летний костюковчанин Виктор Турлов создал райский уголок своими руками
Что особенно любит Виктор Андреевич, читайте в районной газете “ГК”. 

Фото Людмилы СМОЛЯКОВОЙ. 

 

 

 
 
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Виктор Андреевич Турлов ни дня не сидит без дела, занимаясь пчеловодством, охотой, рыбалкой, огородничеством и домашним хозяйством. Он может сделать
 
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