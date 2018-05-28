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Надежный водитель

29.05.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Надежный водитель

На днях прокуратура района проводила на заслуженный отдых одного из старейших работников коллектива – Чеслава Горбача.

 

Чеслав Иванович впервые переступил порог райпрокуратуры в качестве водителя в далеком 1970-м. Эта должность такая же ответственная и серьезная, как и все в прокуратуре. В любое время суток он был готов отвезти опергруппу, в которую входили кроме прокурорских работников и представители уголовного розыска, следствия, других подразделений милиции, на место преступления. Водитель в цепочке расследования, можно сказать, был фигурой номер один. Важно приехать вовремя, а это в первую очередь и исправность техники, и водительские навыки.


Чеслав Иванович знает все дороги в районе, каждый населенный пункт. За 48-летний период работы он сменил пять автомобилей: два УАЗа и три «Жигуля». Он четко понимал свои обязанности, так же четко их и исполнял.


Поощрений у водителя со стажем также набралась копилка. Среди последних наград – именные часы и грамоты от прокуратуры области, грамоты от районного исполнительного комитета. Он снискал уважение и почет.


Последний день работы Чеслава Ивановича был полон сюрпризов. Проводить его на заслуженный отдых, а также поздравить с 70-летним юбилеем приехали заместитель прокурора Гродненской области Анатолий Иванюк и председатель ветеранской организации прокуратуры Владимир Анисько, под чьим руководством он в свое время работал.


– Мы благодарны вам за безупречную работу, за понимание возложенной на вас ответственности и того, что результаты деятельности районной прокуратуры выливаются в общий областной показатель. А он лидирующий, – поприветствовал ветерана Анатолий Анатольевич и вручил от прокуратуры области благодарственное письмо и денежное поощрение.


За многолетний добросовестный труд Чеслав Иванович удостоен Почетной грамоты Свислочского райисполкома. Ее вручил управляющий делами райисполкома Георгий Сычевник.


В каждом поздравлении, сказанном гостями, членами коллектива, непременно присутствовало слово «надежный». Это значит никогда не подвел, и не только в вопросах доставки прокурорских работников в нужные точки, но и в ведении хозяйственных вопросов, решение которых было также на него возложено.  


– Я благодарен всем за теплые слова, сказанные в мой адрес, а также всем прокурорам, с которыми пришлось работать: В. Л. Игнатьеву, В. И. Анисько, А. А. Гнедо, М. В. Шетику, А. А. Иванюку, В. М. Разуваеву, А. В. Томченку. Таких людей никогда не подведешь, – в заключение сказал Чеслав Горбач.

 

Марина ЯНЮК.

 
 
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На днях прокуратура района проводила на заслуженный отдых одного из старейших работников коллектива – Чеслава Горбача.
 
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