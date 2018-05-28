Птичку жалко





С этой птицей познакомилась совсем недавно, и то при не совсем приятных обстоятельствах. Хотя с какой стороны на это посмотреть...





Моя коллега, возвращаясь после работы домой, на здании бывшего Дома быта заметила барахтающуюся птичку. На тот момент она не придала значения этому. Мол, птичка место для гнезда ищет. Но каким было ее удивление, когда на следующий день она увидела ту же птичку на том же месте и в том же положении. Оказалось, что пернатая застряла в углублении под кровлей. Самостоятельно освободиться из плена она уже не смогла. Понадобилась помощь МЧС. Честно говоря, когда мы позвонили в Свислочский РОЧС и рассказали о случившемся, не думали, что спасатели отреагируют на это сообщение: мало ли птичек попадает в разные ситуации в дикой природе, каждую не спасешь. Но сотрудники МЧС через считанные минуты прибыли на место, разложили лестницу и спасли пернатого. Как оказалось, стрижа. Птица запуталась в нитках. Убедившись, что с ней все в порядке, ее отпустили на волю.



Мы поблагодарили ребят за помощь, а в ответ услышали: «Это наша работа».



Оказывается, в городе стрижи уже давно занимают свою экологическую нишу. Но так как птица эта колониальная, то зачастую семейки предпочитают селиться рядом друг с дружкой, наполняя улицу пронзительными трелями.



Большую часть жизни стрижи проводят в воздухе. Они никогда не садятся на землю, даже строительный материал для гнезда – перышки, растительный пух, травинки, поднятые ветром, – подхватывают на лету. Так же, не садясь на землю, едят, пьют. В воздухе без остановок стрижи могут находиться 2–3 года. Единственной причиной, по которой эти птицы опускаются на землю, является откладывание яиц и выведение потомства.



Как по мне, так стриж похож на ласточку. Ан нет! Оказывается, черный стриж относится к отряду длиннокрылых, являясь в Беларуси единственным его представителем. Он чуть крупнее ласточки и не имеет с ней родства. Самыми близкими его родственниками являются – кто бы вы думали? – колибри – самые маленькие птицы на Земле. Как и стрижи, они тоже умеют прекрасно летать.



Раньше о стрижах я мало чего знала, а теперь благодаря операции по спасению даже полюбилась мне эта птица. Она и для человека может быть своеобразным примером – всегда быть в движении.

Марина ЯНЮК.